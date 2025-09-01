DOLAR
Breuer: Baltık’ta uçakta GPS sinyali bozuldu — Quadriga 2025

Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Baltık Denizi'nde uçakta GPS sinyali bozma saldırısı yaşadığını, Quadriga 2025 tatbikatı ve Rus gözlemi uyarısı yaptı.

Breuer: Baltık’ta uçakta GPS sinyali bozuldu

Genelkurmay Başkanı Breuer'den tatbikat ve güvenlik uyarısı

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında geçmişte Baltık Denizi üzerinde uçakta GPS sinyalinin bozulduğunu açıkladı. Toplantıya Almanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Jan Christian Kaack da katıldı.

Breuer, NATO çatısı altında Almanya komutasında düzenlenen ve 12 Eylül’e kadar sürecek "Quadriga 2025" tatbikatına ilişkin bilgilendirme yaptı. Breuer, medyada yer alan Ursula von der Leyen'in uçağına yönelik olası GPS bozma iddialarına ilişkin haberleri okuduğunu, ancak bununla ilgili bir askeri değerlendirmeye sahip olmadığı için net bir yorum yapamayacağını belirtti.

Breuer, bu tür olayları geçmişte iki kez yaşadığını söyleyerek, “Bunlardan biri, GPS’in bozulması uçakta yaşandı. Baltık Denizi üzerinde, kuzeye doğru seyrederken gerçekleşti.” dedi.

İkinci olayın Litvanya'da, Almanya'nın da katıldığı "Iron-Wolf" tatbikatını ziyaret ederken yaşandığını aktaran Breuer, o sırada bir Rus keşif uçağının Belarus hava sahasından tatbikatı gözetlediğini ve telsiz bağlantılarının büyük ölçüde kapatıldığını ifade etti. Breuer, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin bizi izliyor. Onun planları Ukrayna'nın dışına çıkıyor." diye konuştu.

Breuer, konvansiyonel ve hibrit tehditlerin sürdüğünü, silahlı kuvvetlerin bu tür durumlara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı ve Alman silahlı kuvvetlerinin tatbikat yapmasının önemine dikkat çekti.

Quadriga 2025 ve bölgedeki askeri hareketlilik

Breuer, Quadriga 2025 tatbikatına 14 ülkeden 8 binden fazla asker, 40 gemi ve 30 hava aracı katılacağını; Litvanya'ya deniz, kara ve hava yoluyla asker nakline yönelik tatbikatların gerçekleştirileceğini açıkladı. Tüm tatbikat aşamalarında keşif faaliyetleri ve insansız hava araçlarıyla mücadele çalışmalarının önemli rol oynayacağını belirtti.

Breuer, ayrıca iki hafta sonra Belarus'ta, Litvanya sınırına yakın bölgede başlayacak "Sapad" tatbikatına dikkat çekerek, Quadriga ve Sapad çalışmalarının zaman zaman örtüşebileceğini söyledi. Breuer, Sapad tatbikatına Belarus tarafından 13 bin, Rusya tarafında ise 30 bin askerin katılması beklendiğini aktardı ve şu değerlendirmede bulundu: "Sapad 2025 ile ilgili tatbikat kisvesi altında saldırı hazırlıkları yapıldığına dair emarelere sahip değiliz, ancak dikkatliyiz. Biz caydırıcı olmak istiyoruz. Gerilimin tırmanmasını istemiyoruz. Sadece savunmaya çalışıyoruz."

Von der Leyen'in uçağı iddiası

AB Komisyonu sözcüsü Arianna Podesta, Ursula von der Leyen'in uçağının Bulgaristan'da bir havalimanına yaklaşırken GPS erişimini kaybettiğini bildirmiş; Bulgar yetkililer ise müdahalenin Rusya'dan kaynaklanmış olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etmişti. Breuer, bu iddialarla ilgili askeri değerlendirme yapılmadığını vurguladı.

Breuer'in açıklamaları, Baltık bölgesindeki artan askeri faaliyetler ve elektronik harp tehditlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

