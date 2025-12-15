DOLAR
Brezilya'da Binlerce Kişi Bolsonaro İçin Ceza İndirimi Tasarısına Karşı Protesto

Brezilya genelinde binlerce kişi, Jair Bolsonaro ve destekçileri için hapis cezalarını azaltacak tasarıyı protesto etti; Sao Paulo ve Copacabana'da on binler sokağa çıktı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:51
Brezilya'da Binlerce Kişi Bolsonaro İçin Ceza İndirimi Tasarısına Karşı Protesto

Brezilya genelinde binlerce kişi ceza indirimi tasarısına karşı sokakta

Brezilya'da sosyal gruplar, sanatçılar ve siyasi partiler tarafından düzenlenen gösterilerde binlerce kişi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve destekçileri için hapis cezalarının düşürülmesini öngören yasa tasarısına tepki gösterdi.

Protestocular, Temsilciler Meclisi'nin geçen hafta onayladığı ve Bolsonaro'nun darbe teşebbüsü suçundan aldığı 27 yıl 3 ay hapis cezasını azaltabilecek tasarıyı hedef aldı. Gösterilerde 'Af Yok' ve 'Kongre halkın düşmanıdır' yazılı pankartlar taşındı.

Katılım ve meydan okumalar

Araştırmacılara göre Sao Paulo'da yaklaşık 15 bin kişi bir araya gelirken, Rio de Janeiro'daki Copacabana Plajı'nda yaklaşık 20 bin protestocu toplandı. Copacabana'daki gösteride öğretmen Claudio Pfeil, demokrasiyi zayıflatmaya çalışanlara karşı hoşgörü gösterilmeyeceğini belirterek 'Bir santimetrelik geri adımı bile kabul etmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Siyasi yansımalar ve olası veto

2022 seçimlerinde Bolsonaro'yu mağlup eden ve gelecek yıl yeniden aday olmayı planlayan Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato da tasarıyı kabul ederse tasarıyı veto etmesi bekleniyor.

Tasarı ve Temsilciler Meclisi oturumu

Temsilciler Meclisi'nde geçen haftaki oturumda onaylanan tasarı, darbe suçları da dahil olmak üzere bazı suçlara verilen cezaları ciddi oranda azaltmayı öngörüyor. Tasarı üzerine müzakereleri yöneten milletvekili Paulinho da Forca, tasarı yasalaşırsa Bolsonaro'nun cezasının 'yaklaşık 2 yıl 4 aya' düşeceğini açıklamıştı.

Tasarı oylandığı sırada Meclis'te milletvekilleri arasında kargaşa yaşandı. Hükümeti destekleyen solcu milletvekili Glauber Braga, oturumda tasarıya itiraz ederek 'Bir grup darbeci için çıkarılacak affı kabul edilmiş bir karar olarak görmeme hakkımı kullanıyorum' dedi.

Bolsonaro'ya yönelik suçlamalar ve yargılama süreci

Sağ görüşlü lider Jair Bolsonaro, 2022 devlet başkanlığı seçimlerini kaybettikten sonra yenilgiyi kabul etmemiş, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte Silva'nın yemin töreninden iki gün önce ABD'ye gitmişti. Destekçileri 8 Ocak 2023'te Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı basmış; olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu olmuştu.

Bolsonaro, darbe teşebbüsüyle suçlanmış, ordudaki generallerle 'seçim sonuçlarını iptal etme' görüşmeleri yaptığı iddialarıyla yargılanmış ve Eylül ayında 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Lula da Silva, yasal sürecin yaklaşık 2.5 yıllık soruşturma ve yargılama sürecini içerdiğini vurgulayarak 'Mahkeme karar verdi, kesinleşti. Mahkemenin belirlediği cezayı çekecek. Herkes ne yaptığını biliyor' ifadelerini kullanmıştı.

