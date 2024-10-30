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Brezilya'da Kimyasal İle Orman Yok Edildiği İddiası

Brezilya'da ormanların kimyasal maddelerle yok edilmesi suçlaması gündemde.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:16
Brezilya'da Kimyasal İle Orman Yok Edildiği İddiası

Brezilya'da Ormanların Kimyasal ile Yok Edildiği İddiası

Brezilya'da, kar elde etmek amacıyla ormanların kimyasal maddelerle yok edildiği eleştirisi gündeme geldi. New York Times gazetesinin aktardığına göre, Brezilyalı yetkililer, ülkedeki ormansızlaşmayı izlemek üzere uydu görüntülerinden yararlanıyor.

Sığır Eti Tedarikçileri ve Orman Tahribatı

Görüntülerde, bazı sığır eti tedarikçilerinin, hayvanlarına otlak alanı açabilmek için ormanları yok ettiği görülüyor. Bir çiftlik sahibi olan Claudecy Oliveira Lemes hakkında ormanları yok ederken kimyasal madde kullandığı iddiasıyla dava açıldı.

Yetkililerden Açıklamalar

Prokurör Ana Luiza Peterlini, kimyasal madde kullanılarak yapılan tahribatın tespitinin zor olduğunu belirtti ve kısa süre içinde binlerce hektarlık alanın ormansızlaşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, suçluların genellikle kendilerinden bir adım önde olduğunu ifade etti.

Ibama Başkanı'nın Değerlendirmesi

Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Ibama) Başkanı Rodrigo Agostinho, kimyasal maddelerle ormanların yok edilmesinin yaygın bir uygulama olduğunu, ancak bunu kanıtlamanın ciddi zorluklar içerdiğini aktardı.

Defans ve Tazminat Talebi

Lemes'in avukatı Valber Melo, müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetti ve ormansızlaşmanın sebebinin kimyasal maddeler değil, orman yangınları olduğunu savundu. Brezilyalı yetkililer, Lemes'in kimyasal maddeler ile ormanları yok etmesine ilişkin yaklaşık 1 milyar dolar tazminat talep ediyor.

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