Brezilya'da Yeni Koronavirüs Keşfi: MERS-CoV ile Benzerlik Gösteriyor

Brezilya'da Yeni Koronavirüs Keşfi

Bilim insanları, Brezilya'daki yarasalarda MERS-CoV (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü) ile benzer özellikler taşıyan yeni bir koronavirüs keşfetti.

Brezilyalı araştırmacılar, Hong Kong Üniversitesinden (HKU) meslektaşlarıyla gerçekleştirdikleri çalışma kapsamında 16 farklı yarasa türünden alınan 423 ağız ve rektal sürüntü örneğini inceledi.

Çalışma, Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Fortaleza şehrinden getirilen yarasalardan alınan sürüntü örneklerinde yeni tip koronavirüsün tespit edildiğini ortaya koydu.

Virüsün Özellikleri ve İnsanlar Üzerindeki Riskler

Yeni keşfedilen virüsün, insanlarda ve develerdeki MERS-CoV türleriyle benzerlik gösterdiği, ancak insanlar üzerindeki risklerinin henüz belirlenemediği vurgulandı. Yeni koronavirüsün gen diziliminin MERS-CoV genomuyla yaklaşık %72, konak hücrelere bağlanmak için kullandığı proteinin de %71,74 benzerlik taşıdığı bildirildi.

Bilim insanları, yarasaların yeni ortaya çıkan virüsler için depo konumunda olduğunu ve koronavirüslerin halk sağlığı üzerindeki risklerinin saptanması için sürekli izlenmelerinin gerektiğini belirtti.

Yeni virüsün insanlar için oluşturduğu riskleri tespit etmek amacıyla Hong Kong'daki yüksek güvenlikli laboratuvarlarda daha fazla deney yapılması planlanıyor.

Çalışma, Journal of Medical Virology (JMV) dergisinde yayımlandı.

MERS-CoV Hakkında

MERS-CoV, ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan'da tanımlandı ve bu zamana kadar iki düzineden fazla ülkede tespit edilmiştir. Develerden kaynaklandığı düşünülen ve bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan MERS-CoV, 850'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur.