Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Yoğun Bakımdan Çıkarıldı

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Sağlığına Kavuştu

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, beyin kanaması nedeniyle geçirdiği iki operasyonun ardından yoğun bakımdan çıkarıldı. Lula da Silva, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı bir videoda, hastane koridorunda doktoruyla yürüdüğü anları paylaştı.

Sağlık durumunu iyi bulduğunu dile getiren Lula da Silva, "Sizden sakin olmanızı rica ediyorum, sağlam ve güçlüyüm. En kısa zamanda eve dönmek ve çalışmak için hazırım. Sevgi mesajlarınız beni güçlü kılıyor" şeklinde konuştu.

Devlet Başkanlığı kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Lula da Silva hastanede bir süre daha gözetim altında tutulacak ve sağlık durumu düzenli olarak takip edilecek.

Suriye-Lübnan Hastanesi'nin açıklamasında ise Lula da Silva'nın normal beslenmeye devam ettiği ve hastane koridorlarında rahat bir şekilde yürüyebildiği belirtildi.

Lula da Silva, 10 Aralık tarihinde başladığı tedavi sürecinde önceki gün ikinci ameliyatını geçirmişti. Ekim ayında evde yaşadığı düşme sonucunda baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurmuş ve doktorlar tarafından ameliyat edilmesi gerektiği bildirilmişti.