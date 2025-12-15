DOLAR
Elazığ Ulukent'te Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Elazığ Ulukent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpan bir kişi ağır yaralandı; ambulansla hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 21:52
Kaza ve müdahale

Elazığ'ın Ulukent Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil ile görgü tespiti yaptı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

