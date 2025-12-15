Elazığ Ulukent'te Yaya Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kaza ve müdahale

Elazığ'ın Ulukent Mahallesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil ile görgü tespiti yaptı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA, AĞIR YARALANDI