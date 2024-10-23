Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın BRICS Zirvesi'ndeki Açıklamaları

Brezilya Devlet Başkanı Lula, BRICS Zirvesi'nde Önemli Mesajlar Verdi

Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, BRICS Liderler Zirvesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki sözlerini örnek göstererek Gazze'nin "dünyanın en büyük çocuk ve kadın mezarlığı haline geldiğini" vurguladı.

Gazze ve Bölgedeki Gerginlikler

Toplantıyı çevrimiçi gerçekleştiren Lula, Gazze'deki durumun Batı Şeria ve Lübnan'a da yayıldığını belirtti. "Ukrayna'daki gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve barış müzakerelerinin başlatılması hayati öneme sahip," dedi.

Küresel İşbirliği ve İklim Krizi

Lula, "Küresel etkileri olabilecek iki savaşla karşı karşıyayız," diyerek, ortak çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin önemini vurguladı. Ayrıca, iklim kriziyle mücadelede BRICS'in önemli bir aktör olduğunu savundu. "Dünyamız tektir ve geleceği kolektif eyleme bağlıdır," ifadelerini kullandı.

Brezilya'nın BRICS İlişkileri

Lula, Brezilya'nın BRICS ülkelerine olan ihracatının 2003 ile 2023 yılları arasında 12 kat arttığını belirtti. "BRICS, şu anda Brezilya'nın ithalatının neredeyse üçte birini oluşturuyor," diyerek, bu ilişkilerin önemine dikkat çekti.