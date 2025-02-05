Brezilya Lideri Lula da Silva'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Brezilya Devlet Başkanı'nın Trump'a Yönelik Eleştirileri

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme önerisini "akıl almaz" olarak değerlendirdi. Lula da Silva, yerel bir radyo kanalına verdiği röportajda, Trump'ın Gazze'yi "devralma" planını eleştirdi ve bu tür bir yaklaşımın mantığını sorguladı.

Filistinlilerin Durumu ve Yeniden İnşa İhtiyacı

Trump'a, "Filistinliler nereye gidecek?" diye soran Lula, "Bu öneri hiçbir anlam ifade etmiyor. Filistinliler nerede yaşayacak? Bu akıl almaz bir öneridir," ifadeleriyle planın mantıksız olduğunu vurguladı. Lula, Gazze'nin yeniden inşası konusunda gerçek sorumluların, yıkılan evlerini, hastanelerini ve okullarını tekrar inşa edebilmek için tazminat talep eden Filistinliler olması gerektiğini belirtti.

Trump'ın İddiaları

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış tehlikeli silahların sökülmesi konusunda sorumluluk alacaklarını ifade etmişti. Gazze'nin tamamen yıkılmış bir bölge olduğunu belirten Trump, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesinin daha uygun olacağını savundu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız," demişti.