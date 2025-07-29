Brezilya'nın Füzelerinde Türk İmzası: REPKON ve SIATT İşbirliği

REPKON, metal şekillendirme sektöründeki uzmanlığıyla SIATT'ın uzun menzilli füzelerinin üretimine katkı sağlamaya hazırlanıyor. Brezilya merkezli SIATT, akıllı mühimmat sistemlerinin tasarımı ve üretimi konusunda önemli bir isim olarak ön plana çıkıyor.

MANSUP-ER Programı ve REPKON'un Rolü

SIATT, son olarak Brezilya Donanması ile Tamandare sınıfı fırkateynler için MANSUP füzesi üretimini içeren bir sözleşme imzaladı. Bu önemli adımın ardından, Sao Paolo'da REPKON ile yeni bir işbirliği sözleşmesi imzalandı. REPKON, akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisi ile MANSUP-ER Programı'na odaklanacak.

MANSUP-ER'nin Özellikleri

MANSUP-ER, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Donanması'nın ihtiyacına yönelik olarak geliştirilmiş bir yüzey gemisavar füze sistemi. SIATT liderliğinde, BAE'deki EDGE Group ile Brezilya Donanması'nın işbirliğiyle hazırlanan bu füze, 200 kilometre menzil kapasitelerine ulaşabiliyor.

REPKON'un Teknolojik Yetenekleri

REPKON, akıtarak şekillendirme, kesme kuvvetiyle şekillendirme (shearforming) ve sıcak uç kapama (hot spinning) gibi stratejik teknolojilerde önemli yeteneklere sahip. Şirket, savunma, havacılık ve uzay sanayileri için yüksek hassasiyetli parçalar üretimi gerçekleştirebiliyor. Özel akıtarak şekillendirme teknolojisi, metal şekillendirme endüstrisinde devrim niteliğinde avantajlar sağlıyor.

Geleceğe Yönelik Stratejiler

REPKON ve SIATT, uzun vadeli işbirlikleri ile pazar penetrasyonunu artırarak güçlü bir etki yaratmayı hedefliyor. Bu stratejik ortaklık, her iki taraf için de faydalı fırsatlar sunması bekleniyor.

Küresel Projeler

Son zamanlarda mühimmat üretimine yönelik tesisler kuran REPKON, ABD, Almanya, Danimarka, İspanya, Ukrayna, Pakistan ve Azerbaycan'da projeler yürütüyor. Yakın zamanda Bowas firmasını satın alarak, enerji ve mühimmat malzemeleri üreten ender firmalardan biri haline geldi.

Türk savunma sanayisinde metal şekillendirme sektöründeki yetenekleriyle global bir oyuncuya dönüşen REPKON, Brezilya merkezli SIATT'ın uzun menzilli füzesinin üretimine katkı sağlayacak. Akıllı mühimmatlar ile ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşan SIATT ile REPKON arasında Sao Paolo'da sözleşme imzalandı. REPKON, bu kapsamda akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisi ile MANSUP-ER Programı’na odaklanacak. MANSUP-ER, yüzeyden yüzeye uzun menzilli bir gemisavar füze sistemi olarak görev yapıyor.

Türk savunma sanayisinde metal şekillendirme sektöründeki yetenekleriyle global bir oyuncuya dönüşen REPKON, Brezilya merkezli SIATT'ın uzun menzilli füzesinin üretimine katkı sağlayacak. Akıllı mühimmatlar ile ilgili sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşan SIATT ile REPKON arasında Sao Paolo'da sözleşme imzalandı. REPKON, bu kapsamda akıtarak şekillendirme (flowforming) teknolojisi ile MANSUP-ER Programı’na odaklanacak. MANSUP-ER, yüzeyden yüzeye uzun menzilli bir gemisavar füze sistemi olarak görev yapıyor.