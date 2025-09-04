Brezilya Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı: Diplomasi ve Ticaret Mesajları

Brezilya Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Ulusal Günü, Brezilya Büyükelçiliği tarafından Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Etkinlik, CerModern'de, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, bürokratlar, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Gümrükçü: Brezilya Türkiye için özel bir yerde

Konuşmasında etkinlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Zeki Levent Gümrükçü, Brezilya halkı ve hükümetine tebriklerini sundu. Türkiye'nin yaklaşık 25 yıldır Latin Amerika'ya yönelik aktif bir açılım politikası izlediğine değinen Gümrükçü, bu alandaki başarılara dikkat çekti.

Gümrükçü, Brezilya'nın bölgeyle ilişkilerde "her zaman özel yere" sahip olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki diplomatik bağların 1858'e dayandığını, Türkiye'nin bölgede ilk büyükelçiliğini 1929'da Brezilya'da açtığını ve aralarındaki stratejik ortaklığa işaret etti. Ayrıca Türk Hava Yolları'nın Latin Amerika'daki ilk destinasyonunun Sao Paulo olduğunu hatırlattı.

Gümrükçü, Brezilya'nın Türkiye için Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı olduğuna dikkat çekerek, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmesini istedi. Savunma sanayisi ve havacılık sektörlerini iki ülke ilişkilerini ekonomik ve stratejik açıdan yükseltebilecek alanlar olarak nitelendirdi. Kültürel ilişkilerde ise diziler ve futbol gibi örneklerin önemine değindi ve mesafeye rağmen bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliği bulunduğunu sözlerine ekledi.

Santos: Ticaret ve yatırımlar artıyor

Ev sahibi Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves de tören konuşmasında, bugünün aynı zamanda iki ülke arasındaki dostluğun kutlandığı bir gün olduğunu söyledi. Santos, Türkiye ve Brezilya arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların istikrarlı şekilde arttığını belirtti.

Santos, bu yılki ticaret hacminin 6 milyar dolar seviyesine ulaşmasını ve Brezilyalı şirketlerin Türkiye'de 1 milyar dolar tutarında yatırım yapmalarını beklediklerini kaydetti. Ayrıca, Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın Rio de Janeiro'da bir araya gelerek stratejik ortaklığı teyit ettiklerini anımsattı; Erdoğan'ın yakın zamanda Brezilya'ya ziyaret gerçekleştirmesini ve kasımda düzenlenecek COP30'a katılmasını beklediklerini vurguladı.

Santos, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın geçen yıl siyasi istişareler için Ankara'yı ziyaret ettiğini, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temmuzda Rio de Janeiro'daki BRICS zirvesine katıldığını ve gelecek ay Brezilya'ya davet edildiğini hatırlattı.

2010'da kurulan stratejik ortaklığın ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Santos, teknik-teknolojik ve insani işbirliğinden endüstriyel işbirliğine, film ve televizyon dizilerinin ortak yapımına ve Sao Paulo'da açılan Yunus Emre Kültür Merkezi'ne kadar birçok anlaşmanın hayata geçirildiğini belirtti.

Etkinlik programı

Resepsiyon kapsamında dans gösterileri, DJ performansı ve yemek ikramı da yapıldı. Katılımcılar iki ülke arasındaki kültürel ve diplomatik bağların güçlendirilmesi mesajıyla geceye devam etti.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Ulusal Günü, Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'in (solda) ev sahipliğinde CerModern'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü (sağda) de katıldı.