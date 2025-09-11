Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'yu darbe girişiminden suçlu buldu

Brezilya Yüksek Mahkemesi Birinci Dairesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik darbe girişimi suçlamasından suçlu buldu. Yerel medya ve mahkeme kaynaklarına göre, davaya bakan 5 yargıçtan 3'ü Bolsonaro'yu suçlu gördü.

Mahkeme karar süreci

Yüksek Mahkeme Birinci Daire Başkanı Cristiano Zanin'in, hem kendi oyunu hem de nihai kararı açıklaması bekleniyor. Mahkeme üyelerinden Carmen Lucia Antunes, aşırı sağcı liderin başında bulunduğu "suç örgütünün", demokratik hakların özgürce kullanılmasını engellemeye çalıştığına dair "kesin kanıtlar" bulunduğunu vurguladı.

Suçlamalar ve olası ceza

Bolsonaro, demokratik hukuk düzenini şiddet yoluyla ortadan kaldırma, silahlı suç örgütü kurma, kamu malına ve korunan mirasa zarar verme gibi suçlamalarla yargılanıyor. Ağustostan bu yana ev hapsinde olan Bolsonaro'nun 40 yılı aşkın hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Hükümlülüğün yerine getirilmesi

Halihazırda ev hapsinde bulunan Bolsonaro'nun cezasını nerede çekeceğine dair kararı raportör Alexandre de Moraes verecek. Seçenekler arasında ev hapsi, başkent Brazilya'da yüksek güvenlikli bir cezaevinde özel hücre veya bir kışlada tutulma yer alıyor.

Süreçteki önemli tarihler ve arka plan

Olayların arka planında, 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu yenmiş; Lula da Silva 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı. Seçim sonuçlarının ardından Bolsonaro destekçileri ülkede otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş ve 8 Ocak 2023'te polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etti. Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi ise 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti. Söz konusu dava, Brezilya'nın yakın tarihindeki en önemli yargı süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.