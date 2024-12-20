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Brezilyalı WEG, Türkiye'ye 28 Milyon Euro Yatırım Yapıyor

Brezilyalı enerji ve otomasyon firması WEG, Türkiye'de 28 milyon euro yatırım ile yeni redüktör fabrikasını Manisa’da kuracak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:01
Brezilyalı WEG, Türkiye'ye 28 Milyon Euro Yatırım Yapıyor

Brezilyalı WEG, Türkiye'ye 28 Milyon Euro Yatırım Yapıyor

Brezilyalı enerji ve otomasyon şirketi WEG, Türkiye’de yeni bir yatırım gerçekleştirecek. Yaklaşık 28 milyon euro değerindeki yatırım ile Manisa'da 12 bin metrekarelik bir alan üzerinde redüktör fabrikası kurulması planlanıyor. Bu tesis, yeni iş olanakları yaratmanın yanı sıra Türkiye’nin yerel üretim kapasitesini de artırmayı hedefliyor.

Yatırımın Detayları ve Hedefleri

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, bu yatırımın Türkiye'ye olan güvenin bir göstergesi olduğunu belirtti. Dağlıoğlu, yeni fabrikanın yerel üretim kapasitesine katkı sağlarken, aynı zamanda teknoloji transferi ve istihdam artışına da önemli ölçüde destek olacağını vurguladı.

WEG, Manisa'daki tesisin 2027 yılına kadar tamamlanmasını öngörüyor. Bu fabrikada üretilecek redüktörlerin, Brezilya dışındaki üretim kapasitelerini artırarak pazar taleplerine yanıt vermesi hedefleniyor.

İstihdam Sağlayacak

Halihazırda Türkiye'de 750 kişiye istihdam sağlayan WEG Group Türkiye, yeni yatırımlarla birlikte 150 yeni iş imkanı oluşturmayı planlıyor.

YATIRIM OFİSİ'NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, WEG'nin Türkiye'deki büyüme planlarını desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, Türkiye’nin stratejik konumunun, zengin iş gücünün ve gelişen sanayi altyapısının uluslararası yatırımcılar için cazip bir lokasyon olduğunu belirtti.

WEG’nin Türkiye'deki Varlığı

1961'den bu yana bir elektro-elektronik ekipman üreticisi olarak faaliyet gösteren WEG, 20 yıldan fazladır Türkiye pazarında yer almakta. Şirket, Türkiye’deki varlığını 2021 yılında kurduğu yerel ticari yapısı ve 2022'de açtığı yeni elektrik motoru fabrikası ile genişletmiştir. Bu yatırımla birlikte, endüstriyel ve ticari elektrik motorları üretiminde uzmanlaşmış Volt Elektrik Motorları, bu ay WEG bünyesine katılmıştır.

WEG, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında yenilikçi çözümler geliştirerek, global pazarlarına daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirketin, 17 ülkede 64 üretim tesisi ve dünya çapında 45,000'den fazla çalışanı bulunuyor.

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