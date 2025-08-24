Bright Star 2025: Mısır 43 ülkeyle dev tatbikata ev sahipliği yapıyor

Bright Star 2025: Mısır 43 ülkeyle dev tatbikatı başlatıyor

Mısır, 28 Ağustos itibarıyla 43 ülkenin katılımıyla Orta Doğu'nun en büyük askeri tatbikatlarından biri olan Bright Star (Parlak Yıldız) 2025'e ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Tatbikat ve resmi açıklamalar

Mısır Kara Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Garib Abdülhafız, yayımladığı görüntülü açıklamada 'Mısır’da gerçekleştirilecek 19. Mısır-Amerikan ortak tatbikatı, Orta Doğu’nun en büyük askeri tatbikatlarından biri. Tatbikat 28 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında yapılacak.' ifadelerini kullandı.

Abdülhafız, Bright Star 2025'e 43 ülkenin katılacağını belirterek, 'Tatbikatta, 13 ülke 7 bin 900’den fazla askerle katılımcı olarak, 30 ülke ise gözlemci olarak yer alıyor.' diye ekledi.

ABD ve CENTCOM'un duyurusu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da, Amerikan şirketi 'X' platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, 28 Ağustos - 10 Eylül tarihleri arasında Muhammed Necip Askeri Üssü'nde düzenlenecek tatbikata Mısır Silahlı Kuvvetleri ve diğer bazı ülkelerle birlikte kendi güçlerinin de katılacağını belirtti.

Açıklamada tatbikatların Mısır ve ABD arasındaki stratejik güvenlik ilişkisinin bir uzantısı olduğu vurgulandı.

Tatbikatın kapsamı ve geçmişi

Bright Star, dünyanın en büyük çok uluslu tatbikatlarından biri olarak kabul ediliyor ve deniz, kara, hava ile özel kuvvetler eğitimlerini kapsıyor.

Tatbikatlar, Mısır ve İsrail arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından 1980 yılında başlatıldı. 1981'de yeniden başlayan etkinlikler, daha sonra her iki yılda bir sonbaharda düzenlenen iki yıllık bir takvime dönüştü.

Geçmiş katılım örnekleri arasında; 2018'de 9 ülke ve 16 gözlemci, 2020'de COVID-19 nedeniyle askıya alma, 2021'de 21 ülke katılımı ve son tatbikatın 31 Ağustos - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında 34 ülkenin iştirakiyle gerçekleştirildiği yer alıyor.

Güncel bağlam

Bu yılki tatbikat, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırıların gölgesinde yapılıyor.