Brisbane Story Köprüsü'ndeki Filistin Destekçisi Gösteri Mahkeme Kararıyla Yasaklandı

Mahkeme güvenlik endişeleri gerekçesiyle yürüyüşü engelledi

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki bir yerel mahkeme, Brisbane kentindeki Story Köprüsü'nde hafta sonu düzenlenmesi planlanan Filistin destekçisi gösterilerin güvenli olmayacağına karar verdi.

ABC News'in aktardığına göre, Queensland Baş Sulh Hakimi Janelle Brassington, polisin dile getirdiği güvenlik endişeleri sonrasında yürüyüşçülerin köprüde bir gösteri düzenlemesini yasakladı.

Mahkeme kararına tepki gösteren organizatör Remah Naj, hakime saygı duyduklarını ancak karara katılmadıklarını belirtti. Naj, "Temyiz konusunda ve grubun önümüzdeki birkaç gün içinde ne karar vereceği açısından seçeneklerimizi değerlendiriyoruz." dedi.

Organizatörlere göre, miting İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı ülke çapında düzenlenen yürüyüşlerin bir parçasıydı ve etkinliğe yaklaşık 7 bin kişinin katılması bekleniyordu.

Kararın ardından yetkililerin açıklamaları ve organizatörlerin olası temyiz adımları izlenmeye devam ediyor.