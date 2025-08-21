DOLAR
Brüksel'de Gazeteci Örgütleri: İsrail'in Gazze'deki Basına Yönelik Saldırıları Kınandı

Brüksel merkezli gazeteci örgütleri, Enes eş-Şerif'in öldürülmesini kınayarak İsrail'in Gazze'de basına yönelik saldırılarına karşı uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Brüksel'de uluslararası gazeteci örgütlerinden İsrail'e kınama

Brüksel merkezli uluslararası ve Belçikalı gazeteci örgütleri, Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in (Anas Al-Sharif) 10 Ağustos'ta İsrail hava saldırısında hayatını kaybetmesini sert ifadelerle kınadı ve Gazze'de basına yönelik saldırılara karşı uluslararası dayanışma çağrısı yaptı.

Açıklamayı paylaşan kuruluşlar

Açıklama, yabancı basın mensuplarını temsil eden Uluslararası Basın Derneği (API) tarafından paylaşıldı ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Belçika Gazeteciler Derneği (AJP), Flamanca Gazeteciler Birliği (VVJ), Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ), RTBF Gazeteciler Sendikası (SDJ-RTBF) ile Filistin Gazeteciler Sendikası tarafından imzalandı.

Kınamanın gerekçeleri ve vurgular

Açıklamada, Eş-Şerif'in bir gün boyunca yoğun bombardımanları takip ettiği sırada, basın mensuplarının kullandığı çadırda hedef alınan altı gazeteci ve medya çalışanından biri olduğu hatırlatıldı. Metinde ayrıca Eş-Şerif'in, savaşın başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de görev yaparken hayatını kaybeden en az 212 Filistinli gazeteciden biri olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Örgütler, basın yelekleriyle sahada görev yapan gazetecilerin hedef alınmasının İsrail hükümetinin "bağımsız haberciliği susturmaya ve savaş suçlarının belgelenmesini engellemeye dönük bilinçli bir stratejisi" olduğunu belirterek, saldırıların "dolaylı" değil, doğrudan basın özgürlüğünü hedef alan kasıtlı eylemler olduğunu vurguladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üstünlükçü ve militarist aşırı sağın hakim olduğu İsrail hükümeti, bu suikastların ahlaki ve siyasi sorumluluğunu taşımaktadır. Basına yönelik saldırılar ulusal güvenlik bahanesiyle mazur görülemez."

Sahadaki durum ve çağrı

Metinde ayrıca Gazze'ye yabancı medya erişiminin tamamen engellendiği, sahadaki bilgi akışının yalnızca Gazzeli gazeteciler ve yardım görevlilerinin tanıklıklarıyla sağlandığı hatırlatıldı ve bu mücadelenin "dünya genelindeki tüm demokrasi savunucularını ilgilendiren bir mesele" olduğuna dikkat çekildi.

Örgütler, dayanışma gösterisi çağrısı da yaptı: 26 Ağustos Salı günü yerel saatle 11.30’da Brüksel'in Mont des Arts Meydanı'nda destek göstermek üzere bir araya gelinmesi istendi.

