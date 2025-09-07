Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü: 'İsrail'e Kırmızı Çizgi ve Yaptırım' Talebi

Brüksel'de On Binler Filistin İçin Yürüdü

Belçika'nın başkenti Brüksel'de on binlerce kişi, Avrupa hükümetlerinden İsrail'e karşı "kırmızı çizgi" çekilmesi ve yaptırım uygulanması talebiyle bir gösteri düzenledi.

Gösteriyi düzenleyen grup, aralarında "Vrede vzw" ve "Gazze için Ulusal Koalisyon" sivil toplum kuruluşlarının bulunduğu oluşum tarafından ikincisi organize edilen "İsrail ve Suç Ortaklarına Kırmızı Kart" temasıyla hayata geçirildi. Katılımcılar, Avrupa Birliği'nin kalbi sayılan Brüksel'deki Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelerek, Jean Rey Meydanı'na yürüdü.

Göstericiler, ellerinde Filistin bayraklarıyla ve üzerinde "Filistin'i yok etmek istediniz ama hepimiz Filistinli olduk", "Nehirden denize özgür Filistin" ve "Soykırımı durdurun" yazılı dövizlerle kent sokaklarında yürüdü. Katılımcılar, Avrupa hükümetlerinden İsrail'e karşı net bir duruş sergilemelerini ve yaptırım uygulamalarını talep etti.

Organizatörler, protestocuları İsrail'in "savaş suçlarına" izin vermekle suçlanan politikacılara ve şirketlere karşı sembolik olarak kırmızı kart taşımaya çağırdı.

Belçika basınındaki haberlere göre polis gösteriye yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını bildirirken, organizatörler katılımcı sayısını 110 ila 130 bin arasında açıkladı. Gösterinin ilki 15 Haziran'da yine Brüksel'de düzenlenmişti.

Motorcular da Konvoy Oluşturdu

Brüksel'in simgesi Atomium'da buluşan yüzlerce motosiklet sürücüsü de konvoy oluşturarak destek verdi. Gösteriye Belçika'nın yanı sıra Hollanda, Almanya ve Fransa'dan katılan motorcular, kentteki ana caddeler üzerinden Kuzey Tren İstasyonu'na kadar Filistin bayrakları taşıyıp korna çaldı.