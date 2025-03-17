Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi

9. Brüksel Konferansı'nda Suriye'ye toplam 5,8 milyar avro taahhüt edildi. Bunun 4,2 milyar avrosu hibe, 1,6 milyar avrosu kredi olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 22:21
Brüksel'de Suriye İçin 5,8 Milyar Avro Taahhüt Edildi

9. Brüksel Konferansı'ndan 5,8 Milyar Avro Taahhüt

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Suriye konulu 9. Brüksel Konferansı'nda, Suriye'nin geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını desteklemek amacıyla toplam 5,8 milyar avro taahhüt edildi. Bu miktarın 4,2 milyar avrosunun hibe, 1,6 milyar avrosunun ise kredi olarak belirlendiği bildirildi.

Konferans Kapanışında Önemli Açıklamalar

AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, konferansın kapanışında yaptığı konuşmada, tüm katılımcıların taahhüt ettiği toplam miktarın 5,8 milyar avroya ulaştığını belirtti. Suica, "AB ve üye ülkeleri, taahhüt edilen hibe miktarının %80'ini karşılayarak, en büyük bağışçı olmaya devam ediyor," dedi.

Uluslararası Destek ve Gelecek Projeksiyonları

Dahası, Suica hibelerin yanı sıra, konferansa katılan uluslararası finans kuruluşları ve diğer bağışçıların toplam 1,6 milyar avro tutarında imtiyazlı krediler sunduğunu açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise konferansın açılışında, AB’nin Suriye'nin geçiş süreci ile ülkenin sosyo-ekonomik toparlanmasını desteklemeye yönelik yaklaşık 2,5 milyar avroluk taahhüdü olduğunu ifade etti.

AB'nin taahhüdü arttı. AB Komisyonu, 2024 yılında yapılacak 8. Brüksel Konferansı'nda Suriye içindeki nüfusu ve mültecileri desteklemek için yaptığı 560 milyon avroluk taahhüdü, bu sene 720,5 milyon avroya çıkardığını duyurdu. Ayrıca, AB’nin 2026 için bu ülkelere toplam 600 milyon avro taahhüt ettiği belirtildi. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ise 2025 ve 2026 için toplam 1,1 milyar avro destek sözü verildi.

Geçtiğimiz yıl yapılan konferansta ise toplam hibe ve kredi miktarı 7,5 milyar avro olarak açıklanmıştı.

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