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Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:21
Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

Brüksel'deki NATO Parlamento Başkanları Zirvesi Başladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla başladı. Zirve öncesinde, Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı Peter De Roover, Senato Başkanı Vincent Blondel, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello ile NATO PA Belçika Delegasyonu Başkanı Darya Safai, parlamento başkanlarını ve temsilcilerini tek tek karşıladı.

Karşılama töreninin ardından, parlamento başkanları ve temsilcileri, zirve kapsamında düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Toplantısı için Belçika Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'na geçti.

Toplantı, NATO PA Başkanı Perestrello ile Belçika Temsilciler Meclisi Başkanı De Roover ve Senato Başkanı Blondel'in açılış konuşmalarıyla başladı.

Zirve'ye, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, NATO PA Saymanı ve CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak ile Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de katılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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