Brüksel'deki Silahlı Saldırılarda İki Kişi Tutuklandı

Brüksel'deki silahlı saldırılarla ilgili olarak iki kişi tutuklandı; sorular uyuşturucu çeteleriyle ilgili.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:54
Brüksel'deki Silahlı Saldırılarda İki Kişi Tutuklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, bu ay içerisinde düzenlenen silahlı saldırılarla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Brüksel Savcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Anderlecht ilçesindeki saldırılara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bazı evlere baskın düzenlendiği belirtildi.

Yapılan baskınlar 6 Şubat ve 20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirildi ve toplamda iki kişi gözaltına alındı. Brüksel, Avrupa'nın başkenti olarak Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yaparken, bu ay 5, 6, 7 ve 15 Şubat tarihlerinde yaşanan silahlı saldırılarda iki kişi yaşamını yitirmişti.

Haziran 2024'teki seçimler sonrasında federal ve Brüksel Başkent Bölgesi'nde hükümetin 8 ay boyunca kurulaması, güvenlik zafiyetine yol açtığı yorumlarına neden oldu. Savcılığın açıkladığına göre, arka arkaya yaşanan bu olayların muhtemel nedeni uyuşturucu çetesi hesaplaşmaları olarak gösteriliyor.

Belçika, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımında üst sıralarda yer alırken, Brüksel'in, Anvers Limanı'ndan ülkeye giren uyuşturucunun merkezi haline geldiği ifade ediliyor.

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