Brunei Darusselam Üniversitesinde Coşkulu Türkiye Kültür Günü

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki Brunei Darusselam Üniversitesi'nde, büyük ilgiyle karşılanan "Türkiye Kültür Günü" etkinliği gerçekleştirildi. Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği tarafından desteklenen etkinlik, Türk tarihanden, sanatından ve kültüründen izler sunmayı hedefledi.

Etkinlik, Brunei Darusselam Üniversitesi ile Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlendi. Katılımcılar, ebru sanatı, okçuluk gibi geleneksel Türk sanatlarını ve Türk mutfağını tanıtan "Türkiye'den Kareler Sergisi" ile çeşitli stantlar aracılığıyla deneyimleme fırsatı buldular.

Etkinliğe, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, Brunei Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür Daimi Müsteşar Yardımcısı Dr. Siti Norkhalbi binti Hj Wahsalfelah, YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy, UBDCorp Genel Müdürü Mohd Iswandi bin Hj Maaruf ile yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ersoy, açılış konuşmasında Türk kültürünün dünya çapında artan bir görünürlük kazandığını belirterek, "Brunei'de Türk kültürüne yönelik ilginin giderek arttığını görüyorum" dedi. Ersoy ayrıca, "Bir kültürü daha iyi anlamanın yolu dilini öğrenmektir. Brunei'de düzenlenen Türkçe kursları sayesinde halklararası etkileşimde olumlu bir gelişme gözlemliyoruz," ifadelerini kullandı.

YEE Brunei Koordinatörü Lale Ersoy ise etkinlikte, geleneksel Türk okçuluk teknikleri ile eğitilen Bruneililerin sayısının oldukça yüksek olduğunu vurguladı ve "Şu anda Türkiye Okçuluk Vakfı ile işbirliği halinde tanınan 15 binden fazla Bruneilinin sertifikalandırıldığı bir kesim var," şeklinde konuştu.

Etkinlik boyunca, Türkiye'de sunulan burs imkanları ve mesleki fırsatlar hakkında da katılımcılara bilgi verildi. Ziyaretçiler, ney ve Türk Halk Müziği eşliğinde, tarihi bir lezzet olan çiğ köfte yapımını canlı olarak izleyerek Şanlıurfa sıra gecesi geleneğiyle tanışma fırsatı buldu.

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki Brunei Darusselam Üniversitesinde "Türkiye Kültür Günü" etkinliği düzenlendi. Üniversite tarafından Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, konuşma yaptı.

Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begavan'daki Brunei Darusselam Üniversitesinde "Türkiye Kültür Günü" etkinliği düzenlendi. Üniversite tarafından Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği ve Brunei Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Bandar Seri Begavan Büyükelçisi Hamit Ersoy, konuşma yaptı.