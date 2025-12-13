DOLAR
BŞEÜ'de Kütüphane Personeline Uygulamalı Erişilebilirlik Eğitimi

BŞEÜ'de kütüphane personeline E-Bot uygulamalı erişilebilirlik eğitimi verildi; görme engelli öğrencilerin erişimi kolaylaştırılacak ve çalışmalar genişletilecek.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:56
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) engelsiz üniversite vizyonu doğrultusunda, Engelli Öğrenciler Birimi Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi personeline uygulamalı erişilebilirlik eğitimi düzenlendi.

Eğitim içeriği ve uygulama

Eğitimde, Engelli Öğrenciler Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hakan Değerli, kütüphanede öğrencilere sunulan Taşınabilir Elektronik Büyütec (E-Bot) cihazının özelliklerini tanıtarak kullanım aşamalarını uygulamalı şekilde aktardı.

Eğitim sırasında E-Bot cihazının görme engelli öğrencilere akademik kaynaklara daha hızlı ve kolay erişim sağladığı örneklerle gösterildi. Ayrıca erişilebilirlik uygulamalarının kütüphane hizmetlerine entegre edilmesinin önemi vurgulandı.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı personelinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, üniversitede sürdürülen erişilebilirlik çalışmalarının kapsamının genişletileceği belirtildi.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ise, "Tüm öğrencilerimizin akademik hayata eşit erişim sağlaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

