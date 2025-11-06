BŞEÜ'de YÖKAK 2025 KAP Saha Ziyareti Tamamlandı

BŞEÜ'de YÖKAK'ın 2025 Kurumsal Akreditasyon Programı sahada

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen 2025 Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında saha ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyaretler, üniversitenin eğitim ve idari yapılanmasının değerlendirilmesine yönelik kapsamlı incelemeler içerdi.

Saha incelemeleri ve kampüs ziyaretleri

Ziyaretin ilk gününde Değerlendirme Takımı, Merkez Kampüs birimleri ile Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli, Pazaryeri ve Söğüt kampüslerini yerinde inceledi. Takım, üniversite yönetimiyle bir araya gelerek saha bulgularını yerinde tespit etti ve bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmeler ve değerlendirme süreci

Değerlendirme Takımı, Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve Rektör Yardımcılarıyla toplantılar gerçekleştirdi. Ardından fakülte dekanları, meslek yüksekokulu müdürleri, öğrenciler ve dış paydaşlarla görüşmeler yapıldı. Program süresince ayrıca Genel Sekreter, daire başkanları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ile araştırma merkezi yöneticileri ve koordinatörlerle çeşitli değerlendirme görüşmeleri sürdürüldü.

Çıkış toplantısı ve kapanış

Saha ziyaretinin son günü, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh Salonunda yapılan çıkış toplantısıyla tamamlandı. Toplantıya Rektör, Rektör Yardımcıları, senatörler, dekanlar, müdürler, kalite komisyonu üyeleri ve diğer idari personel katıldı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

