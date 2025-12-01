BŞEÜ Futbol Takımı ÜNİLİG Marmara Grubu'nda İkinci Oldu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Futbol Takımı, Sakarya’da düzenlenen ÜNİLİG Marmara Grubu müsabakalarında güçlü bir performans sergileyerek grup ikincisi oldu.

Maç sonuçları

Takım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni 4-0, Kayseri Üniversitesi'ni 1-0 ve Gebze Teknik Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Düzce Üniversitesi'ne 1-0 kaybeden ekip, grup maçlarını ikinci sırada tamamladı.

Rektörün değerlendirmesi

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirtti. Kaplancıklı, "Futbol takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

