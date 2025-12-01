BŞEÜ Futbol Takımı ÜNİLİG Marmara Grubu'nda İkinci Oldu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Futbol Takımı, Sakarya’da düzenlenen ÜNİLİG Marmara Grubu müsabakalarında güçlü bir performans sergileyerek grup ikincisi oldu.
Maç sonuçları
Takım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni 4-0, Kayseri Üniversitesi'ni 1-0 ve Gebze Teknik Üniversitesi'ni 2-1 mağlup etti. Düzce Üniversitesi'ne 1-0 kaybeden ekip, grup maçlarını ikinci sırada tamamladı.
Rektörün değerlendirmesi
Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, elde edilen başarının üniversite adına gurur verici olduğunu belirtti. Kaplancıklı, "Futbol takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" dedi.
BŞEÜ FUTBOLDA GRUP İKİNCİSİ