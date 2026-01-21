Yalova SANTEK 2026: Vali Ahmet Hamdi Usta'dan "Bursa, Kocaeli, İstanbul’un Yanındayız" Mesajı

Vali Ahmet Hamdi Usta, SANTEK 2026 toplantısında Yalova'nın 2025'te yaklaşık 120 milyon dolar ihracat fazlasını ve bölge avantajını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:45
Yalova SANTEK 2026: Vali Ahmet Hamdi Usta'dan "Bursa, Kocaeli, İstanbul’un Yanındayız" Mesajı

Yalova Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu toplandı

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu (SANTEK) 2026 Yılı Toplantısı'na katıldı. Toplantı, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Usta, 2025 yılına ilişkin olarak "yaklaşık 120 milyon dolar bir ihracat fazlası" olduğunun Yalova için güzel bir rakam olduğunu söyledi.

Vali Usta'nın yönetim anlayışı

Vali Usta, yönetime ilişkin yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

"Yönetim demek, yukarıdan talimatların aşağıya doğru emir şekline gittiği ve alttakilerin yaptığı bir sistem. Buna yönetim diyoruz ama ben valilik kurumunda yöneticiyim, ilkeleri çerçevesinde yapmak istiyorum. Bu ne demek, bir konu hakkında karar verirken bütün aktörlerle beraber, o kararı altındaki bütün dinamiklerle beraber ortak bir şekilde almak, herkesin fikrini dile getirmesini söylemek, herkesin çözümün parçası olmasını diledikten sonra ortak akılla ilimizi yönetmek. Belki en son vali olarak karar vereceğim ama hiçbir zaman için sizlerin arzularına hilaf, sizleri dinlemeden, sizlerin kararlarına saygı göstermeden bir kararın içinde ben Yalova için olmayacağım. Bunun ben çok örneklerini gördüm. Bingöl’de biz bunu yaptık, doğu şartlarda biz bunu yaptık. Herkesin fikirlerine itibar ettik"

Bölgesel avantaj ve iş dünyasıyla ilişkiler

Usta, istişare ve ortak akla verdiği önemi vurgularken Bursa'daki görevine değindi: "Orada da iş dünyasıyla çok yakın ilişkilerim oldu. O süreçleri biliyorum."

Vali Usta, bölgesel konumun dezavantaj değil avantaj olduğunu özellikle belirtti: "Bursa, Kocaeli, İstanbul’un yanındayız. Bu bizim için aslında bir dezavantaj değil, bir avantaj". Ayrıca sözlerine şunları ekledi: "Türkiye’de en çok ihracat yapan 5 ilden Ankara ve İzmir’i dışarıda bırakırsak 3 tanenin yanındayız, Bursa, Kocaeli, İstanbul’un yanındayız. Bu bizim için aslında bir dezavantaj değil, bir avantaj arkadaşlar. İstanbul’daki, Bursa’daki, Kocaeli’deki yüksek teknoloji kullanan firmalardan faydalanabilirsek tecrübe bazen kötülükler yaşanmadan elde edilmesi gereken bir kazanım. Bunlardan çok faydalı bir şekilde biz kazanıp Yalova’yı bir yerlere taşıyabiliriz diye düşünüyorum"

Üniversite-sanayi iş birliği ve gelecek hedefleri

Vali Usta, akademik altyapı ve sanayi iş birliğine önem verdiğini belirterek doktora tezinin başlığını paylaştı: "Yüksek teknoloji kullanmanın, sanayileşme ve kentleşmeye etkisi Bursa örneği". Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu rakamlara, bu prosedüre uzak birisi değilim. Sizlerle bu anlamda Yalova’yı daha güzel yere taşımak için çok güzel çalışmadan imza atacağımıza inanıyorum. Bizim yönetim sistemimizde üniversite olsun, valilik olsun, iş dünyası olsun kendi alanımızda belli bir konfor alanı oluşturuyoruz. O konfor alanının dışına çok fazla çıkmıyoruz. Çıktığımız zaman kendimizi çok fazla güvende hissetmiyoruz ve bu durum illerimizde çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Yalova’da gördüğüm ticaret odamız, üniversitemiz, valilik olarak biz de konfor alanlarımızı terk etmişiz. Herkes birbirinin içine girmiş. Ortak Yalova için bir yerde çalışıldığını görüyorum. Bu çok çok önemli. Üniversitemizle beraber, Ticaret Sanayi Odamız, iş insanlarımız ve valimizin koordinesinde inşallah biz Yalova’yı çok güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum."

Yalova’yı çok güzel yerlere taşıyacağımıza inanıyorum

Hedefler ve çağrı

Vali Usta, görev hedefini ve destek çağrısını şu ifadelerle dile getirdi:

"Burada eğitimde, sağlıkta, asayişte, güvenlikte, ihracatta Yalova’nın lehine olan neyine olan rakamları yukarıya taşımak, negatif rakamlar da olabildiğince aşağıya çekmek durumunda olacağım. Bunu tabi benim tek başıma yapmam mümkün değil. Sizden her zaman desteğine, birikimine, yardımına ihtiyacım var"

Toplantıya il protokolü katıldı.

