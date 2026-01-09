BTÜ'den 'Uyutan İplik' ile Uyku Bozukluğuna Doğal Çözüm

BTÜ'den 'Uyutan İplik' ile uyku sorunlarına yenilikçi yaklaşım

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri, uyku bozukluğu ve stresle mücadeleye yönelik, doğal bileşenlerle desteklenen Uyutan İplik projesi geliştiriyor. 2 yıl sürecek olan çalışma kapsamında üretilecek özel iplik; yastık kılıfı, çarşaf, pijama gibi farklı tekstil ürünlerinde kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor.

Projenin amacı ve çalışma yöntemi

Proje, doğal bitkisel yağların rahatlatıcı ve uyku düzenleyici etkilerinden yararlanmayı hedefliyor. Geliştirilecek iplikler, doğal uçucu yağ bileşenlerinin çeşitli işlemlerden geçirilmesiyle elde edilecek. Bu maddeler, cilde ve çevreye uyumlu özel kaplama yöntemleriyle çok küçük parçacıklar hâline getirilerek akrilik, polyester ve pamuk ipliklerin içine yerleştirilecek. Yumak halinde üretilecek ipliklerle yastık kılıfı, çarşaf ve pijama gibi tekstil ürünleri yapılacak; etki koku ve cilt yoluyla zamanla sağlanacak.

Proje yürütücüsünün açıklamaları

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Kenan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

'Çalışmamız kapsamında; uyku ve sakinleşme üzerinde etkili olan doğal bitkisel yağları, bilgisayar destekli çalışmalarla belirleyeceğiz. Bu doğal maddeleri, vücuda zarar vermeyen ve etkisini zamanla gösteren küçük kapsüller hâline getireceğiz. Hazırlanan kapsülleri ipliklerin içine yerleştirerek, özel bir iplik prototipi üreteceğiz'

Test ve değerlendirme süreci

Prof. Dr. Yıldırım, proje sonunda bu maddelerin ne kadar ve ne süreyle salındığını laboratuvar ortamında ölçeceklerini belirtti. Ürünün uyku üzerindeki etkisini, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’nde gönüllü kişiler üzerinde yapılan testlerle değerlendireceklerini söyledi. Hedef, oral takviyeler yerine; uyku sorunları ve uzun süreli stresle mücadelede kullanılabilecek, rahatlatıcı etkiye sahip yenilikçi bir iplik yumağı geliştirmek.

Destek ve iş birliği

Projeye TÜBİTAK TEYDEB 1505 -Üniversite-Sanayi İş Birliği Destek Programı kapsamında destek veriliyor. Çalışma, Bursa Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi, Üsküdar Üniversitesi ve Ormo Yün İplik iş birliğinde yürütülüyor.

Rektör'den tebrik

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

'Proje, akademik aklın sanayiyle buluşarak, katma değeri yüksek bir ürüne dönüşmesini hedefleyen kıymetli bir çalışmadır. Üniversitemizin araştırma odaklı, ‘sanayiye güç veren, sanayiden güçlenen’ vizyonu doğrultusunda, toplumsal fayda üreten ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bu tür projeleri desteklemeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar, üniversitelerin bilgi üretmenin ötesinde doğrudan insan hayatına dokunan çözümler geliştirdiğinin en somut göstergesidir. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve sanayi paydaşımızı tebrik ediyorum'

Proje ekibi

Projenin yürütücülüğünü BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Yıldırım üstleniyor. Projede yer alan diğer isimler: Prof. Dr. Rasim Alper Oral, Doç. Dr. Fatma Nur Parın, Dr. Öğretim Üyesi Nigar Kantarcı Çarşıbaşı, Doç. Dr. Demet Yıldız, Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel, Dr. Burcu Sivrikaya, Dr. Murat Ersal. BTÜ doktora öğrencisi Münteha Girgin bursiyer olarak projede yer alıyor. Projenin sanayi paydaşı ise Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. ve proje sorumlusu Ferhan Gebeş olarak bildirildi.

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BTÜ) AKADEMİSYENLERİ, UYKU BOZUKLUĞU VE STRESLE MÜCADELEYE YÖNELİK, DOĞAL BİLEŞENLERLE DESTEKLENEN "UYUTAN İPLİK" GELİŞTİRİYOR. 2 YIL SÜRECEK OLAN PROJE KAPSAMINDA ÜRETİLECEK ÖZEL İPLİK; YASTIK KILIFI, ÇARŞAF, PİJAMA GİBİ FARKLI TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN YAPIMINDA KULLANILABİLECEK.