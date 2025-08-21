Bu Hafta 9 Film Vizyonda: Korku, Komedi, Aksiyon ve Animasyon

Bu hafta sinemalarda 9 yeni yapım izleyiciyle buluşuyor

Türkiye'deki sinema salonları bu hafta korku ve gerilimden komediye, aksiyondan animasyona uzanan dokuz yeni filmi gösterime sunuyor. Türleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden yapımlar arasında dramatik ve polisiye örnekleri, yerli hikâyeler ve uluslararası yapımlar yer alıyor.

Gülizar Rol Ayrımı

Gülizar Rol Ayrımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Sercan Muhammetin üstlendiği, dram ve polisiye öğelerini birleştiren bir film. İlker Aksum, Cemal Hünal ve Aslı Bekiroğlunun rol aldığı yapım, yıllar sonra köyüne dönen bir kadının geçmişin karanlık sırlarını gün yüzüne çıkarmaya çalışmasını anlatıyor.

Kadıköy Boğası

Kadıköy Boğası, yönetmen Bülent Terzioğlu tarafından beyaz perdeye taşınıyor. Film, aynı adla tanınan sosyal medya fenomeni Mustafa Başaranın hayatını, kendine has tarzını, absürt mizahını ve halk kahramanı imajını konu alıyor. Kadıköy Boğası, köpeği Çomar, platonik aşkı Rabia ve alışılmışın dışındaki maceralarıyla izleyiciyle buluşuyor.

Sörfçü

Sörfçü, bir adamın sahili ele geçirmiş sörf çetesiyle mücadelesini anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Nicolas Cage, Julian McMahon, Nicholas Cassim yer alıyor. Senaryosu Thomas Martin tarafından yazılan filmin yönetmenliğini Lorcan Finnegan üstleniyor. Yapım, ABD ve Avustralya ortak yapımı bir film olarak dikkat çekiyor.

Ölümle Oyun

Haftanın korku filmi Ölümle Oyun, gittikleri tema parkında kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Filmde Fred Biggs, Morgan Wiggins ve Tim McCain rol alıyor.

Johnny Puff: Buzda Macera

Haftanın animasyonlarından Johnny Puff: Buzda Macera, süper güçlere sahip dört cesur Puffin kuşu ve liderleri Johnny Puffın dünyayı kurtarmak için üstlendikleri gizli görevi konu ediniyor. Aile izleyicileri için macera ve kahramanlık temalarını bir araya getiriyor.

Heidi

Heidi, İsviçre Alpleri'nde büyükbabasıyla yaşayan 8 yaşındaki Heidi'nin hikâyesini anlatıyor. Heidi, ormanda bulduğu yaralı bir dağ kedisini kurtarırken, doğayı tehdit eden hırslı bir adamın planlarını ortaya çıkarıyor.

Batman Başlıyor (2005)

Christopher Nolan'ın 2005 yapımı Batman Başlıyor filmi yeniden vizyonda. Film, Gotham'a Batman olarak dönen Bruce Wayne'in şehri yok etmeyi planlayan gizli bir topluluğu durdurma çabasını konu alıyor. Oyuncu kadrosunda Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson bulunuyor. Yapım, Batman'in kökenlerini ve suçla mücadele motivasyonunu öne çıkarıyor.

Whiplash

Whiplash, yönetmen Damien Chazelle imzalı olarak yeniden vizyona giriyor. Film, aşırı hırslı bir davul öğrencisi ile acımasız bir caz öğretmeni arasındaki 'en iyi' olma mücadelesini merkeze alıyor.

Kahpe Bizans

Komedi türündeki yeniden vizyona giren Kahpe Bizans'ın oyuncu kadrosunda Mehmet Ali Erbil, Cem Davran, Ayşegül Aldinç yer alıyor. Yönetmenliğini Gani Müjdenin üstlendiği film, Bizans İmparatoru'nun bir çocuk tarafından öldürüleceği kehaneti ve sonrasında gelişen olayları mizahi bir dille ele alıyor.

Özetle, bu hafta vizyona giren 9 film, farklı zevklere hitap eden seçenekler sunuyor; dram ve polisiye arayanlardan, aksiyon, korku ve aile filmlerini tercih edenlere kadar geniş bir yelpaze izleyiciyle buluşuyor.