Bu Hafta Dünyada Kültür ve Sanat Etkinlikleri — Fuarlar, Festivaller, Konserler

Bu Hafta Dünyada Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Bu hafta dünyanın farklı şehirlerinde tiyatrodan konsere, film festivallerinden sanat fuarlarına kadar geniş bir etkinlik programı sanatseverleri bekliyor.

Sanat Fuarları

"Enter Sanat Fuarı" İskandinavya'nın önde gelen uluslararası çağdaş sanat fuarlarından biri olarak Kopenhag'da 28-31 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

"Affordable Sanat Fuarı", dokuz ülkede düzenlenen ve sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlayan etkinlik, 28-31 Ağustos tarihlerinde Avusturalya'nın Melbourne şehrinde gerçekleşecek.

"Festival Days in Albania", farklı ülkelerden folklor ve dans gruplarının performanslarını sergilediği festival, 26-30 Ağustos tarihlerinde Dıraç'ta izlenebilecek.

"Through Young Eyes" fotoğraf sergisi, genç sanatçıların gözünden dünyayı yansıtmayı hedefleyerek Beytut'ta 29 Ağustos'a kadar sanatseverleri bekliyor.

Film Festivalleri

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen, dünyanın en eski film festivallerinden "Venedik Uluslararası Film Festivali" 27 Ağustos'ta başlayacak. Festival, Venedik Bienali kapsamında Lungomare Marconi'deki tarihi Palazzo del Cinema'da gösterimlere ev sahipliği yapacak.

"Oslo Pix", "Herkes için film festivali" temasıyla bugün Oslo'da başlayarak 31 Ağustos'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

"Telluride Film Festivali", ABD'nin Colorado eyaletinde 28 Ağustos'ta başlayacak ve bu yıl 52. edisyonu 1 Eylül'e kadar sürecek.

Konserler

Filistinli piyanist ve besteci Faraj Suleiman, caz, rock ve Arap müziği etkileşimli bestelerini 29 Ağustos'ta Abu Dabi'de sunacak.

Kanadalı rapçi Drake bugün Kopenhag'da, 29 Ağustos'ta ise Milano'da konser verecek.

Edward Christopher, sahne adıyla Ed Sheeran, 28 ve 31 Ağustos'ta Kopenhag'ta sahne alacak.

Güney Koreli K-pop grubu "ENHYPEN", bugün Manchester'da, 28 Ağustos'ta Amsterdam'da ve 30 Ağustos'ta Brüksel'de hayranlarıyla buluşacak.

ABD'de Vizyondaki Filmler

ABD sinemalarında 29 Ağustos'ta altı film izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Jay Roach'un üstlendiği, senaryosunu Tony McNamara'nın yazdığı ve başrollerinde Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg ve Kate McKinnon'ın yer aldığı "The Roses" ile Charlie Huston'ın senaryosunu yazdığı aynı adlı kitaptan uyarlanan "Caught Stealing" vizyona girecek.

Ayrıca Uta Briesewitz'in yönettiği "American Sweatshop", Miki Magasiva'nın yazıp yönettiği Yeni Zelanda drama filmi "Tina", başrollerinde Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Julia Davis, Jonny Coyne, Elijah Wood ve Kevin Bacon'ın yer aldığı "The Toxic Avenger" ile Chris Stokes'un yönettiği "Run" sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.