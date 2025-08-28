Bu Hafta Vizyona Giren 12 Film: Aronofsky'nin Suçüstü Öne Çıkıyor

Bu Hafta Sinemalarda 12 Yeni Film

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan komediye, dramdan gerilime kadar uzanan 12 film izleyiciyle buluşuyor. Haftanın öne çıkan yapımı ise yönetmen Darren Aronofsky imzalı Suçüstü.

Suçüstü

Suçüstü, Darren Aronofsky yönetiminde New York'un karanlık sokaklarında geçen nefes kesici bir hayatta kalma mücadelesini beyaz perdeye taşıyor. Filmde Austin Butler, Zoe Kravitz, Matt Smith, Vincent D'Onofrio, Liev Schreiber, Regina King, Bad Bunny ve Yuri Kolokolnikov rol alıyor.

Güller

Güller, Jay Roach yönetmenliğinde komedi ve dramı harmanlayan bir hikaye sunuyor. Filmde Benedict Cumberbatch ve Olivia Colman başrolleri paylaşırken, görünüşte mükemmel bir ilişkiye sahip zengin çiftin gerçek hayatta yaşadığı çatlaklar ekrana yansıtılıyor.

Büyük Zafer

Yönetmen İbrahim Soyer imzalı animasyon Büyük Zafer, 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'den başlayıp 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zaferle taçlanan Başkumandanlık Meydan Muharebesi'ni konu ediniyor.

Yeniden vizyona girecek filmler

Bu hafta bazı klasikler de yeniden beyaz perdede olacak. Yeniden vizyona girecek filmler arasında dikkat çekenler şunlar:

Aşk Tesadüfleri Sever

Ömer Faruk Sorak yönetmenliğindeki 2011 yapımı Aşk Tesadüfleri Sever, Mehmet Günsür ve Belçim Bilgin başrollerinde. Film, çocukluk ve gençliklerinde yolları Ankara'da kesişen ve İstanbul'da tekrar karşılaşan iki gencin engellerle dolu aşk macerasını anlatıyor.

Son Osmanlı: Yandım Ali

Mustafa Şevki Doğan yönetimindeki Son Osmanlı: Yandım Ali, Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere ve Engin Şenkan gibi isimlerin rol aldığı bir yapım. Film, İstanbul'un işgal altında olduğu yıllarda Osmanlı külhanbeyi Yandım Ali'nin, Mustafa Kemal Paşa ile yollarının kesişmesiyle başlayan Kurtuluş Savaşı macerasını ekrana taşıyor.

İncir Reçeli 2

Aytaç Ağırlar yönetmenliğindeki İncir Reçeli 2, Halil Sezai, Şafak Pakdemir ve Ahmet Uz oyunculuğunda ikinci kez beyaz perdeye dönüyor. Dram ağırlıklı film, önceki yapımda sevdiği kadını kaybeden Metin karakterinin hayatının sonraki bölümünü ele alıyor.

Jaws (1975)

Yönetmen Steven Spielberg'in 1975 yapımı Jaws, filmin 50. yılı anısına yeniden sinemalarda gösterilecek. Roy Scheider, Robert Shaw ve Richard Dreyfuss gibi isimlerin yer aldığı film, Long Island açıklarında devasa bir köpek balığının yol açtığı kaosu ve onu avlamak için bir araya gelenlerin hikayesini anlatıyor.

Kara Şövalye

Christopher Nolan'ın 2008 yapımı Kara Şövalye, Christian Bale, Heath Ledger ve Aaron Eckhart gibi oyuncularla yeniden beyaz perdede olacak. Film, Joker ile mücadele eden Batman'in verdiği büyük sınavı ve kahramanın ahlaki kodlarını sorgulayan yapıyı ekrana taşıyor.

Son Kabadayı

Çiğdem Eğin yönetmenliğindeki Son Kabadayı, Selçuk Kılıç, Dilara Kırmıt ve Cahit Kayaoğlu gibi isimlerin rol aldığı yerli aksiyon filmi olarak dikkat çekiyor.

Çıkış 8

Japonya yapımı korku-gerilim Çıkış 8, kendisini yer altı geçidinde kaybolmuş bulan bir adamın, gizemli bir rehberi takip etmesiyle geçidin derinliklerinde yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor.

Usta

Mısır yapımı Usta, Ahmed El Gendy imzasıyla aksiyon ve komediyi harmanlayan bir hikaye sunuyor.

Büyük Yarış

Waldemar Fast yönetimindeki Almanya ve Birleşik Krallık ortak yapımı animasyon Büyük Yarış, animasyon sevenlerin ilgisini çekmeye aday yapımlar arasında yer alıyor.