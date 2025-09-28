Bualoi Tayfunu Vietnam'a Yaklaşıyor: Da Nang ve Hue'de Binler Tahliyeye Hazırlanıyor

Vietnam'ın merkez ve kuzey bölgelerinde, yaklaşan Bualoi Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye hazırlıkları yapıyor. Tayfun, Filipinler'de birçok kişinin ölümüne yol açtı ve şimdi Vietnam kıyılarına doğru ilerliyor.

Meteoroloji ve Uyarılar

Vietnam Hava Durumu Servisi, Bualoi Tayfunu'nun ülkenin merkezinin yaklaşık 200 kilometre doğusunda olduğunu ve kuzeybatıya hareket ettiğini bildirdi. Yetkililer, tayfunun şiddetli yağışlara, ani sellere ve toprak kaymalarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Balıkçıların denize açılması yasaklandı.

Tahliye ve Ulaşım Önlemleri

Yerel yetkililer, afet planları çerçevesinde harekete geçti. Da Nang kentinde 210 bini aşkın kişi için tahliye planı hazırlandı. Hue kentinde ise 32 bin kişinin daha güvenli bölgelere götürülmek üzere hazırlık yapıldığı belirtildi.

Hue'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 1 kişinin kaybolduğu aktarıldı.

Sivil Havacılık İdaresi, kıyı şeridine yakın 4 havalimanı'nda uçuşların askıya alındığını ve birçok uçuşun ertelendiğini duyurdu.