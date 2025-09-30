Bualoi Tayfunu Vietnam'da: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi, 100 Bini Aşkın Ev Zarar Gördü

Bualoi Tayfunu Vietnam'da: Ölü Sayısı 19'a Yükseldi

Vietnam'ı etkisi altına alan Bualoi Tayfunu, beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgarlar nedeniyle ülke genelinde can ve mal kaybına yol açtı.

Can kaybı ve zarar

Yerel basına göre tayfunun tetiklediği ani sel ve kuvvetli rüzgarlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Ülke genelinde 100 bini aşkın evde hasar meydana geldi.

Altyapı ve ulaşımda aksamalar

Başkent Hanoi'de sağanak nedeniyle caddeler sular altında kaldı ve birçok bölgede trafik felç oldu. Sivil Havacılık İdaresi, Da Nang Uluslararası Havalimanı da dahil olmak üzere dört kıyı havalimanında operasyonları askıya aldığını ve bazı uçuşları yeniden planladığını duyurdu.

Filipinler'de şiddetli yağış ve rüzgarlarla etkisini gösteren Bualoi Tayfunu nedeniyle daha önce 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.