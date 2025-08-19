Buca'da boş alandaki atık yığını yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın ayrıntıları

İzmir'in Buca ilçesinde boş alandaki atık yığınında çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Seyhan Mahallesi 718 Sokak'ta bulunan, bir futbol sahası büyüklüğündeki alanda biriken plastik, tekstil ürünleri ve moloz yığınında henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yerel tepkiler ve alınması gereken önlemler

Alandaki çöplerin farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş yerlerinin atıkları olduğu ve zaman zaman yakıldığı bildirildi. Bölgedeki esnaf, atıkların çevre kirliliği oluşturduğunu ve yakılmasının sağlık riskine yol açtığını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, mülkiyeti bir kamu kurumuna ait olan alana geceleri kaçak sanayi atıklarının döküldüğü ve alanın tel örgüyle koruma altına alınması gerektiği ifade edildi. Söz konusu açıklama 1 Mayıs tarihinde yapılmıştı.

