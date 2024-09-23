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Bucak'ta Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Bucak ilçesinde av tüfeğiyle vurulan 24 yaşındaki Beytullah Soylu, hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 10:10
Bucak'ta Tüfekli Saldırı: Genç Hayatını Kaybetti

Bucak'ta Tüfekle Cinnet

Burdur'un Bucak ilçesinde, av tüfeğiyle açılan ateş sonucunda 24 yaşındaki Beytullah Soylu kullandığı otomobilin içinde hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana gelen olayda, Beytullah Soylu'nun 15 ACV 879 plakalı aracına av tüfeğiyle ateş açıldı. Göğsünden vurulan genç, otomobili park halindeki bir araca çarparak durabildi.

Acil Müdahale Başarısız Oldu

Olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Soylu, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Yakalandı

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli O.A. (23) üzerinde çalışma başlatarak yakalamayı başardı. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

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