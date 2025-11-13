Bucheon’da Jeil Pazarı’na Araç Daldı: 2 Ölü, 18 Yaralı

Kaza ve müdahale

Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinin Bucheon şehrinde, Wonjong-dong’daki Jeil Pazarı’na bir aracın dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Kaza, Gyeonggi eyaletindeki Ojeong bölgesinin en kalabalık pazarında meydana geldi. Yetkililer, olayın yerel saatle 10.55’te ihbar edildiğini ve itfaiye ekiplerinin bölgeye 21 araç ile 60 personel gönderdiğini açıkladı.

Soruşturma ve sürücü durumu

Polis, gözaltına alınan sürücünün yapılan alkol testinde alkollü olmadığının tespit edildiğini bildirdi. Yetkililer, aracın kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ekiplerine teslim edildiğini ve olayın aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

