BUDO'nun Yarınki 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

BUDO, yarınki 8 seferini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 23:27
BUDO'nun Yarınki 8 Seferi Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle İptal Edildi

BUDO'dan Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Sefer İptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), yarın gerçekleştirilecek olan 8 seferin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yayınlanan bildirime göre; yarın saat 07.00 ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri ile 08.00 ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Ayrıca aynı gerekçeyle, 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Yolcuların, iptallerle ilgili olarak BUDO'nun internet sitesinden güncel durumu takip etmeleri önerilmektedir.

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