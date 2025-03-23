Bugünün Gündemi: 23 Mart 2025

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenecek "Kalpten Kalbe Hep Birlikte Programı"na katılacak. (İstanbul/17.30)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Teşkilat Vefa İftarı" programına katılacak. (Mardin/14.20/18.38)

EKONOMİ, FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni ve Valilik İl Koordinasyon Toplantısı'na katılacak. Ayrıca AK Parti Batman İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde iftar programına iştirak edecek. (Batman/14.00/15.30/16.30/17.45)

DÜNYA, DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak. (Kahire)

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına dair gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a Puskas Arena'da konuk olacak. (Budapeşte/20.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası; Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka, Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak. (Yalova/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30)

Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda final maçıyla sona erecek. (Edirne/16.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında; Kuzeyboru-Zerenspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları oynanacak. (Aksaray/Aydın/14.00)

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanşında; Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ve Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçları gerçekleştirilecek. (Kırşehir/Trabzon/14.00)

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Şanghay/10.00)