Bulancak'ta Ağlara Takılan 'At Ayağı' Heykel Parçası Balıkçıları Şaşırttı

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabah ağlarına 'at ayağı' görünümünde granit heykel parçası takılan balıkçılar şaşkına döndü; parça 15 metre derinlikten, yarım mil açığa çekildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 15:21
Denizden çekilen cisim, bölge balıkçılarında merak uyandırdı

Giresun'un Bulancak ilçesinde sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, ağlarına balık yerine at ayağına benzeyen bir heykel parçası takılmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı. Önce ağların ağırlaşmasından memnun olan ekipler, sudan çekince karşılaştıkları cisim karşısında şaşkına döndü.

Balıkçı Temel Işık, kıyıya getirilen cisimle ilgili yaptığı açıklamada: "Sabah saatlerinde denize açıldık. Ancak denizden balık yerine bir atın ön ayağına benzeyen bir cisim çıktı. Bunun doğal yollarla oluşmuş bir şey olduğunu düşünmüyoruz çünkü mermer benzeri sert granit bir taş üzerinde işlenmiş gibi duruyor. Kendi başına bir obje mi yoksa bir at heykelinin parçası mı bilemiyoruz. Bunu müze müdürlüğüne göstererek ne olduğunu anlayabiliriz. Denizden yaklaşık yarım mil açıkta, 15 metre derinlikte ağlarımıza takıldı" dedi.

Parçanın granit benzeri bir malzemeden yapılmış gibi görünmesi, balıkçıların eser ile ilgili spekülasyonlarını artırdı. Işık, söz konusu cismin doğal yollarla oluşmuş bir kaya parçası olmadığını düşündüklerini belirtti.

Diğer balıkçılar ise zaman zaman ağlarına küp benzeri cisimlerin takıldığını, çoğunu işe yaramadığı için tekrar denize bıraktıklarını aktardı. Ancak bu at ayağı görünümündeki parçanın dikkat çekici olması nedeniyle kıyıya getirilip ilgili kurumlara gösterileceği ifade edildi.

Olayla ilgili olarak parçanın kesin kimliği ve kökeninin belirlenmesi için müze müdürlüğüne başvurulacağı bildirildi.

