Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun, Terörsüz Bir Türkiye İçin Birlikte Hareket Edelim'

Bülent Turan: 'Sokaktan Uzak Durun!'

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için sokaktan uzak durulması gerektiğini vurguladı. Her dönem Türkiye ekonomisinin toparlanma çabalarının önüne geçilmek istendiğini belirten Turan, "Ne olur sokaktan uzak durun. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, ne zaman Türkiye ekonomisini toparlamaya çalışsa, ya bizi darbeyle ya muhtırayla, ya da sokak hareketiyle durdurmaya çalıştılar," dedi.

Terörsüz Türkiye Vurgusu

Turan, partisinin Babaeski ilçe başkanlığını ziyaret ederek, terörsüz bir Türkiye iddiasında önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Türkiye'nin 40 yıllık terör sorunuyla mücadelesinde ödediği bedelleri dile getiren Turan, "Tam yürüyoruz bombalar patlıyor. Terörsüz olmaktan daha keyifli bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in Çağrısına Tepki

Turan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokaklara çıkma çağrısını eleştirerek, bu tür hareketlerin yanlış olduğunu belirtti. Son günlerdeki eylemlerin çoğunun Ekrem İmamoğlu’nun adaylığı ile ilişkisiz olduğunu savundu ve bu konuda farklı bir motivasyonla sokaklara çıkıldığını ifade etti.

Yasal Süreçlere Vurgu

Mahkemelerin kararları için itirazların hukuki zeminlerde yapılması gerektiğini hatırlatan Turan, "Sokak güvenliği hepimizin görevi. Sokağa çıkmak yerine, yasal süreçleri takip etmeli ve demokrasi kuralları çerçevesinde istenilenleri talep etmeliyiz," dedi.

Artık Eski Türkiye Değiliz

Turan, Türkiye’nin uluslararası arenada saygın bir ülke haline geldiğini belirterek, "Dünyada sadece 3 ülkenin kendi İHA'sını ürettiğini biliyor musunuz? Biri Türkiye! Bundan büyük gurur olabilir mi? Türkiye eski Türkiye değil artık. Her alanda bağımsız ve egemen bir milletiz," sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Bülent Turan, bayramlaşma programı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılarak konuşmasını sonlandırdı. Programda ayrıca, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Babaeski Belediyesince bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Babaeski Belediyesince bir çay bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.