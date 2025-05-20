Bulgaristan, 2026'da Avro'ya Geçiş İçin Hazır

Bulgaristan 2026'da Avroya Geçiş Yapmayı Planlıyor

Bulgaria Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan avroya geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Plevne şehrinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radev, "Ülkemiz, avroya geçmek için gerekli tüm ön koşulları yerine getirmiştir ve hedefimiz bu tarihte geçişi gerçekleştirmektir," ifadelerini kullandı.

Avrupa Kurumlarının Onayı Bekleniyor

Radev, BNB adına konuşarak, "Tam olarak hazır olduğumuzu belirtirken, kendi değerlendirmemiz elbette yeterli olamaz. Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Komisyonu bu konuda son sözü söyleyecek. Bu iki kurumdan beklenen onay alındıktan sonra katılım prosedürü tamamlanacaktır," dedi.

Enflasyon Oranı ve Vatandaşların Maddi Durumu

Avroya geçiş sürecindeki en önemli kriterlerden biri olan enflasyon konusunda da Bulgaristan'ın üzerine düşen görevleri yerine getirdiğinin altını çizen Radev, bu yılın Nisan ayına kadar yıllık ortalama enflasyon oranının %2,7 seviyesinde kaldığını hatırlattı. Radev, vatandaşların mevduat hesaplarındaki paraların azalmayacağına dikkat çekerek, "Yıllar önce avroya katılan ülkelerde vatandaşların gelirlerinde %10-15 artış oldu ve yaşam standartları yükseldi," dedi.

Görev Değişikliği ve Referandum Tartışmaları

Bulgaristan Parlamentosu ve hükümeti tarafından alınan, ulusal para birimi levadan avroya geçişinin kesin kararının referanduma sunulmasına karşı çıkan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, son zamanlarda kararını değiştirerek son sözün halka verilmesini öne sürdü. Bununla birlikte, Parlamento Başkanı Nataliya Kiselova, bu talebin yasalara aykırı olduğunu belirterek genel oturumda gündeme alınmasını reddetti.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev (fotoğrafta), ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ulusal para birimi levadan avroya geçişine ilişkin açıklama yaptı.