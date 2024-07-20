Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda, Türkiye’nin verdiği desteklere teşekkür ettiği görüldü. X hesabından paylaşım yapan Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bulgaristan’da meydana gelen yangınlara karşı mücadelede verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini sundu. Ayrıca tüm cesur Türk itfaiyecilere de teşekkür ederek paylaşımını tamamladı.



Türkiye, Bulgaristan’da Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz tarihinde çıkan yangında destek sağlamıştı. Yangının söndürülmesi adına itfaiye ekipleri sevk edilirken, Bulgaristan’da 200’den fazla noktada yangına müdahale edilmişti.