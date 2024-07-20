Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Svilengrad bölgesinde çıkan yangınlarla mücadelede verilen desteklerden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 17:30
Bulgaristan Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı yeni bir paylaşımda, Türkiye’nin verdiği desteklere teşekkür ettiği görüldü. X hesabından paylaşım yapan Radev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bulgaristan’da meydana gelen yangınlara karşı mücadelede verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini sundu. Ayrıca tüm cesur Türk itfaiyecilere de teşekkür ederek paylaşımını tamamladı. 

Türkiye, Bulgaristan’da Svilengrad bölgesinde 13 Temmuz tarihinde çıkan yangında destek sağlamıştı. Yangının söndürülmesi adına itfaiye ekipleri sevk edilirken, Bulgaristan’da 200’den fazla noktada yangına müdahale edilmişti. 

İLGİLİ HABERLER

Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ehliyeti olan başvuruya koşacak! Belediyeye çok sayıda otobüs şoförü alımı yapılacak

Emlak Fiyatları uçup kaçarken, Milli Emlak'tan yeni müjde! 23- 24 Temmuz’da arsa zengini olacaksınız!

Çok stresli hissettiğiniz an hemen bu hareketi yapın! Sadece 5 dakikada kuş gibi hafifletiyor

O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

Bayrağı TEB ve Garanti ele aldı! En az 29.761 TL maaşa bağlanacaksınız

T.C. Sağlık Bakanlığı 1.468 kadroluk devalım heyecanı yeniden başlıyor!

Kahveyi bu kez içmeyin! Banyo öncesi saçlara sıkınca öyle bir etki yaratıyor ki

Toplu ulaşıma bitmeyen zam yapmışlar! Sabah sabah dolmuş ve otobüse binen şoku yaşadı: Yüzde 30 zam

1-2-3-4 çocuklu aileler başvurursa köşeyi dönecek! Toplam 38 bin 250 TL ödemeyi kaptılar

Su faturalarınızı hemen kontrol edin! Bir vatandaş görünce gözlerine inanamadı

Cep telefonu faturası aylık 29 TL gelecek! Tek imzaya cepler şenlenecek

Acil nakit arayanlar akın akın Vakıfbank'a gidiyor! Böyle faiz oranı parası olana bile kredi çektirir