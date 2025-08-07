Bulgaristan'da Sakar Dağı'nda 30 Bin Dönümlük Yangınla Mücadele Devam Ediyor

DOLAR
Bulgaristan'ın Sakar Dağı'nda 30 bin dönümlük alanda çıkan yangınla mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yetkililer zorlu koşullara dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 10:36
Bulgaristan'ın Sakar Dağı'ndaki Yangınla Mücadele Sürüyor

Bulgaristan'ın güneyindeki Sakar Dağı bölgesinde, 30 bin dönümlük alanı etkileyen bir yangın sürüyor. Yangının, atılan bir izmaritten kaynaklandığı tahmin ediliyor ve 2 gündür devam ediyor.

Yangınla ilgili olarak basın açıklaması yapan Hasköy Bölge Valisi Stefka Zdravkova, gündüz meydana gelen şiddetli sıcak rüzgarların, söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini vurguladı. Vali, yangının uluslararası Meriç Otoyolunu aştığını ve Meriç Nehri'ni de etkilediğini, bu sebeple otoyolun bir bölümünün geçici olarak trafiğe kapatıldığını belirtti.

Özellikle Türkiye'den Avrupa ülkelerine dönen tatilcilerin yoğun olduğu bu dönemde, trafik polisleri, otoyolun Harmanlı ile Lyubimets kasabaları arasındaki bölümdeki trafiği başka güzergahlara yönlendirmek zorunda kaldı.

Bölgede, 4 farklı yerleşim yerinde kısmi afet durumu ilan edildi. Yangına, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 2 helikopter ve İsveç'ten gönderilen 2 uçak dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlarla müdahale ediliyor. Ayrıca, yangın söndürme çalışmalarına 17 itfaiye aracı ve çok sayıda personel ile gönüllüler de katılıyor.

Bulgaristan’ın güneyindeki Sakar Dağı bölgesinde 30 bin dönümlük alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Bulgaristan’ın güneyindeki Sakar Dağı bölgesinde 30 bin dönümlük alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

