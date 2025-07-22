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Bulgaristan'daki İki Camiyi Kurtarmak İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bulgaristan'daki Hz. Ebubekir ve Sarı Hüseyin camilerinin restorasyonu için Türk ve Bulgar yetkililer arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:30
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:30
Bulgaristan'daki İki Camiyi Kurtarmak İçin İşbirliği Protokolü İmzalandı

Bulgaristan'da İki Tarihi Cami İçin İşbirliği Protokolü

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında, Bulgaristan'daki iki caminin restorasyonu için önemli bir işbirliği protokolü imzalandı.

VGM'den yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Yanbolu kentindeki Hz. Ebubekir Camisi ile Varna'nın Provadya ilçesinde yer alan Sarı Hüseyin Camisinin restorasyonu için düzenlenen protokol töreni, Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında gerçekleştirildi. Tören, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlendi.

İmza törenine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu ile Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci katıldı. Aksu, protokol vesilesiyle yapılan açıklamada, işbirliğinin yalnızca restorasyon çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda iki ülkenin yüzyıllara dayanan mirasını ve hafızasını canlandırdığını ifade etti.

Aksu, "Sarı Hüseyin Camisi ve Hz. Ebubekir Camisi restorasyonlarına kısa zamanda başlamak ve özüne sadık şekilde yaşatmak öncelikli hedefimiz. Her iki ülkeye de hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cami Tarihçesi

Sarı Hüseyin Camisi, Provadya Kasabası'nın merkezine yakın bir konumda yer alıyor. 1703 yılında inşa edilen bu yapının, yerel Taşınmaz Kültür Varlığı statüsü mevcut. Eserin vakıf kültür varlığı oluşu, 18 Kasım 755 tarihli Hurufat Kaydı belgesine dayanmaktadır.

Öte yandan, Hz. Ebubekir Camisi, Edirne'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve yapımına Osmanlı hakimiyetinin ilk zamanlarında başlandığı değerlendiriliyor. Son yıllarda caminin duvarlarında meydana gelen çatlaklar endişe uyandırsa da yapı, halen ibadete açıktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında, Bulgaristan'daki iki caminin restorasyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (solda) ile Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci (sağda) katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü arasında, Bulgaristan'daki iki caminin restorasyonu için iş birliği protokolü imzalandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen imza törenine, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu (solda) ile Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Haci (sağda) katıldı.

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