Bulgaristan, Şengen Bölgesi'ne Katılım İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Bulgaristan, Şengen Bölgesi'ne Tam Katılım İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Bulgaristan, 2025'in başından itibaren Şengen Bölgesi'ne tam katılımla ilgili hazırlıklarını hızlandırıyor. Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanlarının bu konudaki nihai kararının 12 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Serbest Dolaşım İmkanları Arttırılıyor

Bulgaristan, sınır komşusu Romanya ile birlikte hareket ederek, 31 Mart itibarıyla havadan ve denizden Şengen Bölgesi'nde serbest dolaşım hakkını kazandı. İçişleri Bakanı Atanas İlkov, ülkesinin 1 Ocak tarihinden itibaren karadan da Şengen'e katılımını olumlu bir gelişme olarak görüyor.

Sınır Kontrolleri ve Yeni Düzenlemeler

Sınır Polisi Müdürü Anton Zlatanov, "Yılbaşı itibarıyla Şengen Bölgesi'ne kabulümüz sonrası sınır kapıları kalacak, ancak kontrol kaldırılacak. Yabancı ortaklarımız, Şengen'e hazır olduğumuzu politikacılardan bile önce gördüler." ifadelerini kullandı. Bu süreçte, diğer Şengen üyesi ülkelerle mevcut kontrol altyapısının korunacağı, fakat geçişlerin daha rahat olacağı belirtiliyor.

Güvenlik Önlemleri Artıyor

İçişleri Bakanı İlkov, Yunanistan ile sınır kontrolünün tamamen kaldırılacağını belirtirken, kuzey komşusu Romanya ile sınır kontrolünün 6 ay daha süreceğini kaydetti. İlkov, şüpheli görülen bireylerin kontrol edileceğini, bu nedenle güvenlik önlemlerinin artırılacağını vurguladı.

Turizm Üzerindeki Olumlu Etkiler

Bulgaristan Turizm Bakanı Evtim Miloşev ise, ülkesinin Şengen Bölgesi'ne katılımının turizm sektöründe önemli faydalar sağlayacağını dile getirdi. Miloşev, komşu Romanya ve Yunanistan ile ortak sınırların açılmasının turistler için dolaşımı kolaylaştıracağını belirtti.

Ancak, Bulgaristan'ın Şengen üyesi olmayan komşuları Türkiye, Sırbistan ve Kuzey Makedonya ile sınır ve gümrük kontrollerinin 1 Ocak itibarıyla da devam edeceği bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.