Bulgaristan: Ukrayna'nın AB Entegrasyonuna Kesintisiz Destek

Jelyazkov, video konferansta Bulgaristan'ın Ukrayna'nın AB entegrasyonuna ve Rus saldırılarına karşı desteğini sürdüreceğini, yeniden inşa ve reformlara katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:30
Bulgaristan: Ukrayna'nın AB Entegrasyonuna Kesintisiz Destek

Bulgaristan, Ukrayna'nın AB sürecine destek vermeye devam edecek

Jelyazkov-Sviridenko video görüşmesinde entegrasyon ve güvenlik vurgusu

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov ile Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko arasında çevrim içi video konferans görüşmesi gerçekleştirildi.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu ve Rus saldırılarına karşı Ukrayna'ya desteğini sürdüreceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jelyazkov, Bulgaristan’ın, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonunun en güçlü destekçilerinden biri olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "Kiev'e Avrupa yolunda yardımcı olmaya hazırız ve entegrasyon sürecindeki değerli deneyimlerimizi paylaşacağız. Bulgaristan, Ukrayna'nın geleceğinin AB'de olduğuna ve Avrupa entegrasyonunun tüm bölge için refahın garantisi olduğuna inanmaktadır."

Jelyazkov, Ukrayna’nın devam eden jeopolitik güvenlik zorlukları ve Rus saldırılarına rağmen AB ile ilgili kilit reformlara yönelik güçlü bağlılığını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Bulgaristan'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini teyit eden Jelyazkov, barış sağlama müzakerelerinin adalet, egemenlik ve güvenlik garantileri ilkelerine dayanması gerektiğini belirtti. Jelyazkov, "Barış sadece savaşın sona erdirilmesi değil, Avrupa ve Ukrayna'nın uzun vadeli istikrarı, güvenliği ve refahının sağlanmasına da garanti oluşturması gerekir." dedi.

Başbakan Jelyazkov ayrıca, Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşa ve reform sürecine katkı sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov (sağda), Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile çevirim içi...

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov (sağda), Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile çevirim içi video konferans görüşmesi yaptı.

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov (sağda), Ukrayna Başbakanı Yulia Sviridenko ile çevirim içi...

