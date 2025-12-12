Burdur'da 11 Ayda 10 bin 50 Asayiş Olayı: Operasyonlar ve Trafik Denetimleri

Burdur'da 11 Ayda 10 bin 50 Asayiş Olayı

Kasım ayı genel güvenlik toplantısı Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurtın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı ilk 11 aylık döneme ait asayiş, terör, uyuşturucu, siber suçlar, organize suçlar ve trafik verileri paylaşıldı.

Asayiş Verileri

İlk 11 aylık dönemde il genelinde kişilere karşı 4 bin 313, malvarlığına karşı 970, millete ve devlete karşı 99, topluma karşı 800 ve takibi gerektiren 3 bin 868 olmak üzere toplam 10 bin 50 olay meydana geldi. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 1’lik azalış sağlandığı belirtildi.

Aranan Şahıslar ve Uyuşturucu ile Mücadele

Haklarında yakalama kararı bulunan firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda bin 641 firari şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Kolluk kuvvetlerinin ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarında çeşitli evsafta toplam 416 ruhsatsız silah ele geçirildi, 464 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucuya karşı kararlılık vurgulanırken, 2025 yılı içinde uyuşturucu suçlarından 94 olayın ticaret, 349 olayın kullanmak ve diğer suçlar kapsamında olmak üzere toplam 443 olay meydana geldi; gözaltına alınan 97 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen maddeler arasında 37 kilo 134 gram skunk, 2 kilo 88 gram esrar, 2 kilo 69 gram bonzai, 460 gram metamfetamin, 46 gram eroin, 875 adet sentetik ecza, 32 adet ecstasy ve 113 kök Hint keneviri yer aldı.

Trafik Denetimleri Sürüyor

2025 yılında toplam 994 bin 184 araç ve sürücüsü sorgulandı; geçen yılın aynı dönemine göre sorgulanan araç sayısında yüzde 20 artış görüldü. Yapılan denetimlerde trafik yönünden kusurlu bulunan 86 bin 700 araca/sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 2 bin 188 araç kontrol edilirken, bu araçlardan 129'una işlem tesis edildi. 2024 aynı dönemine oranla sorgulanan araç sayısı yüzde 1 artış gösterdi.

Çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetimlerde; 68 araca drift atmak suçundan toplam 3 milyon 015 bin 480 TL cezai işlem uygulandı, araçlar geçici olarak trafikten men edilerek sürücü belgelerine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca 605 araca yüksek ses, 283 araca abartı egzoz kullanımı, 284 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden olmak üzere toplam bin 59 araca/sürücüsüne 3 milyon 365 bin 337 TL cezai işlem uygulandı. Bu ihlallerle ilgili cezai işlem uygulanan araç/sürücü sayılarında bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 14 artış görüldü.

