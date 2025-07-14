Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreş Festivali Coşkusu

Burdur'da 34. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreş Festivali Düzenlendi

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde heyecan doruktaydı. Etkinlikte Orhan Okulu başpehlivan unvanını kazandı.

Yarışmaya Katılım ve Sonuçlar

İlçe merkezindeki güreş sahasında gerçekleştirilen bu geleneksel yarışmada, 32 güreşçi farklı kategorilerde kıyasıya mücadele etti. Güreşler sonunda Yusuf Can Zeybek'i mağlup eden Orhan Okulu, altın kemerin sahibi oldu.

Vali Bilgihan'dan Teşekkürler

Altın kemerin takdimini yapan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere, özellikle Güreş Ağası Yasin Örskan'a teşekkür etti. Etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu. Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim etti.

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu. Altın kemeri Okulu'ya, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan takdim etti.