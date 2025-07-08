Burdur'da Ağılda Yangın: 10 Hayvan Telef Oldu

Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Bayındır köyü'nde meydana gelen yangında 3 koyun ve 7 kuzu telef oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle Deniz Demirtaş'a ait ağılda yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak, yangın sonucunda hayvan kaybı yaşanması, çiftçiyi üzüntüye boğdu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde ağılda çıkan yangında 3 koyun, 7 kuzu telef oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.