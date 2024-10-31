DOLAR
34,28 -0,24%
EURO
37,32 -0,03%
ALTIN
3.022,58 0%
BITCOIN
2.410.043,99 -0,54%

Burdur'da Alkollü Restoranda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da bir alkollü restoranda meydana gelen silahlı saldırıda, 35 yaşındaki Hüseyin Mete hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 23:43
Burdur'da Alkollü Restoranda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajik Olay

Burdur'un Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde bulunan bir alkollü restoranda trajik bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Olay, Ramazan U. (42) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Mete (35) arasında gerçekleşti.

Saldırı Anı

Restoran içerisinde gerçekleşen saldırıda, Ramazan U. Hüseyin Mete'ye tabancayla 6 el ateş etti. Saldırının ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, Hüseyin Mete'nin baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğunu tespit etti ve maalesef hayatını kaybettiğini beyan etti. Mete'nin cesedi, olay yerinde savcının yaptığı incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının Yakalanması

Olay sonrası kaçan Ramazan U., güvenlik güçleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Saldırının nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde...

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde...

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gündem Özeti: 1 Kasım 2024
3
Bucak'ta Traktör Kazası: 3 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Bursa İnegöl'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
5
Senegal Cumhurbaşkanı Fay'dan Türkiye-Senegal İlişkilerine Vurgu
6
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu
7
Bakırköy'de Üç Araçlı Trafik Kazası: Dört Yaralı Var

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı