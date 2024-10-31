Burdur'da Alkollü Restoranda Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur'da Trajik Olay

Burdur'un Sinan Mahallesi Hatip Hoca Caddesi'nde bulunan bir alkollü restoranda trajik bir silahlı saldırı olayı yaşandı. Olay, Ramazan U. (42) ile aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Hüseyin Mete (35) arasında gerçekleşti.

Saldırı Anı

Restoran içerisinde gerçekleşen saldırıda, Ramazan U. Hüseyin Mete'ye tabancayla 6 el ateş etti. Saldırının ardından olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Hayatını Kaybetti

Sağlık ekipleri, Hüseyin Mete'nin baş, omuz ve göğüs bölgesinden vurulduğunu tespit etti ve maalesef hayatını kaybettiğini beyan etti. Mete'nin cesedi, olay yerinde savcının yaptığı incelemelerin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının Yakalanması

Olay sonrası kaçan Ramazan U., güvenlik güçleri tarafından kısa süre içinde yakalandı. Saldırının nedenine dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Burdur'da alkollü restoranda silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.