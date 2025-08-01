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Burdur'da Buğday Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde bir buğday yüklü tır yangında kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:13
Burdur'da Buğday Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Burdur'da Yangın: Buğday Yüklü Tır Kül Oldu

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde, Remzi Y. (49) yönetimindeki 06 CNU 487 plakalı buğday yüklü tırda yangın çıktı. Yangın, motor bölümünde başladı ve kısa sürede büyüyerek tırı kullanılmaz hale getirdi.

Yangının meydana gelmesiyle birlikte, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak tırın durumu oldukça kötüydü.

Bu olay, yangın güvenliği ile ilgili önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Burdur'da, yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

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