Burdur'da Eski Başhekim Op. Dr. Halit Kocabıyık Hayatını Kaybetti

Burdur'da Eski Başhekim Op. Dr. Halit Kocabıyık vefat etti
Burdur Devlet Hastanesi'nin eski başhekimi Genel Cerrah Op. Dr. Halit Kocabıyık (75), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olayın detayları
Op. Dr. Halit Kocabıyık, 1999-2000 yıllarında Burdur Devlet Hastanesi'nde başhekimlik yapmıştı. Dün gece saatlerinde Emek Mahallesi’ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu fenalaştı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi; kontrolde Kocabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi ve cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Cenaze bilgileri
Kocabıyık’ın cenazesinin bugün merkez Yarıköy Köyü’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
OP. DR. HALİT KOCABIYIK