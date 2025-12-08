DOLAR
Burdur'da Feci Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 2 Ölü 3 Yaralı — Güvenlik Kamerası Ortaya Çıktı

Burdur-Fethiye karayolunda 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı; kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:47
Burdur'da üç aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 08.00 sıralarında Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı TOFAŞ Kartal marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada karşı yönden gelen A.A. yönetimindeki 15 AEH 778 plakalı Volkswagen panelvan ile Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı TOFAŞ otomobile çarpışma gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer, aynı araçta bulunan Erkan Toktaşer (24) ve H.T. (16) ağır yaralandı; panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu R.A. ise yaralı olarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmasıyla çıkarıldı ve ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı uygulanan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, otomobilin aniden karşı şeride geçmesi ve diğer araçlara çarpma anı yer alıyor.

